Coronavirus, il bollettino di oggi: +193 nuovi casi, in calo i decessi rispetto a ieri (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 50. Leggi su tuttonapoli

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 luglio: 242.149 casi positivi e 34.914 morti - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - Calab_Magnifica : Coronavirus in Calabria: bollettino della Regione dell’8/7/2020 - AlwaysHes_394 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guariti: 193.6… -