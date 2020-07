Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile dell’8 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati dell’8 luglio Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri segnali incoraggianti che portano gli attualmente positivi in Italia a poco più di 13 mila unità. Ecco i dati aggiornati ad oggi 8 luglio 2020. I nuovi positivi sono 193. I decessi di oggi sono stati 15, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia in Italia a 34914. Il numero dei guariti da Coronavirus è ... Leggi su zon

