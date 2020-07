Coronavirus, i DATI di oggi sono molto confortanti: la ritirata del virus continua, Ospedali ormai quasi vuoti in tutt’Italia [TABELLE] (Di mercoledì 8 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15 morti, 825 guariti e 193 nuovi casi su 50.443 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,38% dei test processati. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata nelle tre Regioni più colpite del Nord: 71 in Lombardia, 49 in Emilia Romagna e 25 in Piemonte. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 242.149 casi totali 34.914 morti 193.640 guariti Torna a diminuire il numero delle persone attualmente positive: ad oggi, infatti, in Italia abbiamo 13.595 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi: 899 ricoverati in ospedale ... Leggi su meteoweb.eu

Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la ...

DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTI COVID -19 In base alle normative vigenti sull’emergenza ... uso non conforme della mascherina, spostamento dai posti assegnati. I posti disponibili sono ...

