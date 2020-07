Coronavirus: floricultura in crisi, saltati 70.000 matrimoni (Di mercoledì 8 luglio 2020) All'interno del comparto floricolo nazionale, sono in grave difficoltà circa 15.000 aziende che producono fiore reciso localizzate perlopiù in Liguria, Toscana, Campania, Sicilia e Lazio Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus: floricultura in crisi, saltati 70.000 matrimoni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus floricultura Coronavirus: floricultura in crisi, saltati 70.000 matrimoni Firenze Post Cia: con Covid saltati 70mila matrimoni, danno per floricoltura

Roma, 7 lug. (askanews) - A oggi sono 70mila i matrimoni saltati ma stavolta non colpa di Don Rodrigo, il Coronavirus ha rimandato tutte le nozze programmate per il periodo di lockdown ma anche molte ...

Cena offerta agli operatori dell’ospedale di Suzzara

SUZZARA La voglia e la necessità di ringraziare chi ha rischiato la vita per curare i pazienti Covid-19 ha portato Luciana Scaini e Patrizia Vincenzi a fare da filo conduttore tra chi voleva offrire e ...

Roma, 7 lug. (askanews) - A oggi sono 70mila i matrimoni saltati ma stavolta non colpa di Don Rodrigo, il Coronavirus ha rimandato tutte le nozze programmate per il periodo di lockdown ma anche molte ...SUZZARA La voglia e la necessità di ringraziare chi ha rischiato la vita per curare i pazienti Covid-19 ha portato Luciana Scaini e Patrizia Vincenzi a fare da filo conduttore tra chi voleva offrire e ...