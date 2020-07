Coronavirus e casi importati in Italia, il virologo Andreoni: “Rischiamo di disperdere i sacrifici del lockdown” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rispetto ai “casi d’importazione“, come quelli arrivati a Roma dal Bangladesh, ma non solo, che mettono in pericolo i risultati ottenuti dall’Italia con le misure di contenimento del Coronavirus, “è importante tenere altissima la guardia“: lo ha affermato Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e tropicali, in un’intervista a “Il Gazzettino”. “Vi sono alcuni Paesi al mondo in cui la situazione è epidemicamente rilevante, c’è una grande circolazione di virus. Per cui è alta la probabilità che lo importiamo in Italia“, spiega Andreoni. Difendersi “non è semplice“: le persone infette “non sono arrivate solo da Dacca, ma in questi giorni anche dal ... Leggi su meteoweb.eu

