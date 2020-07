Coronavirus: davvero la liquirizia può bloccare il virus? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus bloccato dalla liquirizia, non si tratta di una tesi campata in aria ma di uno studio portato avanti dall’Università di Napoli. Come agisce la liquirizia (o meglio, un suo componente) sul virus. A quanto pare oggi ci sarebbe un’arma in più per combattere il Coronavirus. A dimostrarlo è una ricerca condotta dall’Università di Napoli. Secondo questa ricerca, come dichiarato dal presidente onorario della Società Italiana di Rinologia, Desiderio Passalli, la gligirizzina, la sostanza principale da cui è costituita la liquirizia è in grado di ostacolare l’ingresso del Sars-Cov-2 all’interno delle cellule umane. Passalli prosegue dicendo che la liquirizia veniva usata per le forme ricorrenti di sinusite nasale. Oggi, la necessità di trovare molecole in grado di ... Leggi su bloglive

theo94943 : @vitoofwall82 @MicheLoi1 Porca troia davvero, anche se quando penso a quella sera mi sale il nervoso più perché un… - VivMilano : RT @MaTeFerretti: Le domande senza risposta sul coronavirus - Sabba69 : RT @albertomura: «Arriviamo così all’abbandono del dogma che si debba mutare il codice genetico per dire che il virus si è “per forza” adat… - giulianabaggio1 : RT @VisitTrentino: ???? I percorsi in bicicletta in Trentino sono davvero tanti e pronti ad essere percorsi! ???? Ricordati, però, di rispettar… - Desely1 : @robersperanza L’#OMS ( ovvero @BillGates e la #Cina ) va sfanculata , altroché !! Bene ha fatto #Trump ! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus davvero Coronavirus, davvero non si trovano le mascherine? Fivedabliu Esiste davvero questo Pipistrello gigante?

Sui social sono recentemente diventate virali le foto di un pipistrello gigante, che sembra avere le dimensioni di un essere umano. Il post che ha scatenato i social è stato pubblicato a fine giugno s ...

CORONAVIRUS: PANDEMIA appena COMINCIATA. Ecco lo SCENARIO prospettato dal VIROLOGO che ha scoperto l'EBOLA

Con il Coronavirus ha avuto un incontro ravvicinato ... ma è più probabile che lo sia nel 2021. Di certo questo potrebbe davvero aiutare a tenere sotto controllo l’epidemia”.

Sui social sono recentemente diventate virali le foto di un pipistrello gigante, che sembra avere le dimensioni di un essere umano. Il post che ha scatenato i social è stato pubblicato a fine giugno s ...Con il Coronavirus ha avuto un incontro ravvicinato ... ma è più probabile che lo sia nel 2021. Di certo questo potrebbe davvero aiutare a tenere sotto controllo l’epidemia”.