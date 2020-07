Coronavirus bollettino 8 luglio: 15 morti e 193 casi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 193 casi, ieri +138. Oggi sono stati annotati 15 decessi; ieri +30. Salgono a 193.640 (+825, +0,4%; ieri +574) le persone che sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 13.595 (-647, -4,5%; ieri -467). I pazienti ricoverati con sintomi sono 899 (-41, -4,4%; ieri -6), di cui 71 (+1, +1,4%; ieri -2) in terapia intensiva. I dati Regione per RegioneLombardia 94.651 (+71, +0,1%; ieri +53)Emilia-Romagna 28.755 (+49, +0,2%; ieri +31)Veneto 19.348 (+7; ieri +14)Piemonte 31.459 (+25, +0,1%; ieri +5)Marche 6.794 (+3; ieri +1)Liguria 10.006 (+3; ieri +2)Campania 4.750 (+3, +0,1%; ieri +1)Toscana 10.313 (+7, +0,1%; ieri +19)Sicilia 3.097 (+1; ieri +1)Lazio 8.224 (+14, +0,2%; ieri +5)Friuli-Venezia Giulia 3.331 (+4, +0,1%; ieri +1)Abruzzo 3.310 (+1; ieri nessun nuovo caso)Puglia 4.536 (+1; ieri ... Leggi su laprimapagina

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - repubblica : Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: 234 nuovi casi e 9 morti - Corriere : In crescita il numero di contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti in un giorno Il bol... - Aramis2364 : RT @Corriere: Contagiati in crescita: 234 nuovi positivi e 9 morti. Nessuna vittima in 18 regioni... - Fusto2015Giusy : RT @SantelliJole: #Coronavirus Bollettino Regione Calabria > -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid-19, torna a salire il numero dei contagi e dei morti

I dati del Ministero della Salute: 234 nuovi positivi e 9 decessi. 50 i pazienti in meno nella terapia intensiva. Nessun contagio in sette regioni e nella Provincia di Trento Torna a salire il numero ...

Coronavirus, bollettino di oggi 13 luglio. Nelle Marche un altro giorno senza contagi

Ancona, 13 luglio 2020 - Un altro giorno senza contagi da Covid-19 nelle Marche. La buona notizia arriva dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 13 luglio. Il Gores (Gruppo regionale per l'emergenza ...

I dati del Ministero della Salute: 234 nuovi positivi e 9 decessi. 50 i pazienti in meno nella terapia intensiva. Nessun contagio in sette regioni e nella Provincia di Trento Torna a salire il numero ...Ancona, 13 luglio 2020 - Un altro giorno senza contagi da Covid-19 nelle Marche. La buona notizia arriva dal bollettino sul Coronavirus di oggi, 13 luglio. Il Gores (Gruppo regionale per l'emergenza ...