Coronavirus | arriva l’ammissione dell’ OMS | ecco come si trasmette

"È Possibile che il virus si diffonda anche nell'aria", ad ammetteremo è l'Oms dopo la lettera aperta inviata da 239 studiosi di 32 Paesi diversi che chiedevano una modifica alle linee guida sul rischio di contagio alla luce di nuovi e più recenti studi in materia. Nessun passo ufficiale per ora ma l' Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto che esistono alcuni studi con nuove prove del fatto che il Coronavirus si diffonde più ampiamente nell'aria di quanto non si pensasse in precedenza. Il giorno dopo la lettera, pubblicata sulla rivista Clinical Infectious Diseases, la responsabile tecnica dell'OMS per la prevenzione e il controllo delle infezioni, Benedetta Allegranzi, infatti ha ammesso che ci sono prove crescenti del fatto che il Coronavirus possa ...

Coronavirus, arriva dal Giappone la mascherina smart: amplifica la voce e traduce le parole in otto lingue

Coronavirus, "600 positivi dal Bangladesh": ipotesi test falsi

La Regione Lazio ha calcolato che nelle ultime settimane sono entrati in Italia circa 600 positivi dal Bangladesh e da altri Paesi ad alta circolazione del coronavirus. In particolare, dalla maxi ...

Crisi del trasporto aereo, l’Ugl scende in piazza al fianco dei lavoratori

Fiumicino – La Ugl Trasporto Aereo scende in piazza mercoledì 8 luglio (leggi qui) per denunciare il totale immobilismo delle Istituzioni verso un comparto che paga, ad oggi, i danni più alti della cr ...

