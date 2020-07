Coronavirus 8 luglio: anche oggi quasi 200 nuovi positivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dati altalenanti quelli di questi giorni in Italia, per quanto riguarda i contagi da Coronavirus: anche oggi 8 luglio quasi 200 nuovi positivi. 193 nuovi casi (71 in Lombardia) e altri 15 morti, dei quali ben 12 in una sola Regione, ovvero la Lombardia. Questo il dato che riguarda il contagio da Coronavirus nelle ultime … L'articolo Coronavirus 8 luglio: anche oggi quasi 200 nuovi positivi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

