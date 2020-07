Coronavirus, 193 nuovi contagi e 15 decessi (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i casi di Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 nella sola Lombardia. Si dimezzano invece i decessi rispetto a ieri: 15 i morti che porta il numero complessivo a 34.914. Sono questi i numeri del bollettino resi noti oggi dal Ministero della Salute. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono 242.149. Il numero di guariti oggi è in crescita a 825, per un totale di 193.640. Cala di 41 il numero di ricoverati (899), mentre aumenta di 1 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 71. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.625, con un calo di 607 rispetto a ieri. Cinque le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Trento, di ... Leggi su iltempo

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 193 nuovi casi (71 in Lombardia) e altri 15 morti #coronavirus - Nicco_D612 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guariti: 193.6… - irenelasagna : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guariti: 193.6… - PolverinoVince3 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, in Italia 193 nuovi casi e 15 morti: meno di mille pazienti in ospedale -