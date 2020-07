Coronavirus, 193 nuovi casi e 15 morti. Nuovo focolaio in provincia di Parma (Di mercoledì 8 luglio 2020) La notizia che fa davvero ben sperare sul superamento della pandemia, arriva da Bergamo: la terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII infatti non ha più pazienti ed è così libera dal Covid-19. La notizia arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente (domenica 23 febbraio). Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati. Il bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, invece, parla di 15 morti nelle ultime 24 ore, contro i 30 di ieri e con il totale che sale a quota 34.914 dall'inizio dell'emergenza. I guariti sono 825 in più rispetto a ieri con il totale che sale a 193.640. Gli attualmente positivi in Italia oggi sono 13.595, ovvero 647 in meno di ieri. I casi accertati in Italia aumentano di 193 unità e portano il totale a ... Leggi su ilfogliettone

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 193 nuovi casi (71 in Lombardia) e altri 15 morti #coronavirus - isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: Risalgono i #contagi. 193 in più nelle ultime 24 ore. Il numero maggiore di casi registrato in #Lombardia ed #EmiliaRom… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: 15 decessi (ieri 30), 34.914 totali, 13.595 i positivi (-647, ieri -467), di cui 71 (+1) in TI, 193.640… -