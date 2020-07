Corona virus: Italia, 13595 positivi a test (-647 in un giorno) con 34914 decessi (15) e 193640 guariti (825). Totale di 242149 casi (193) Dati della protezione civile (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13595 positivi a test (-647 in un giorno) con 34914 decessi (15) e 193640 guariti (825). Totale di 242149 casi (193) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Si impennano da 5 a 25 i nuovi contagi in Piemonte, dove però oggi non si conta nessuna vittima. Larga parte dei nuovi casi, 23, sono asintomatici, mentre si contano 43 guariti e 967 i pazienti in via ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 36 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact ...