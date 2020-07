Convocati Roma Parma: Inglese out contro i giallorossi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Convocati Roma Parma: le scelte dell’allenatore Roberto D’Aversa per il match di Serie A contro i giallorossi di Paulo Fonseca Il Parma ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di questa sera contro la Roma, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A. Non figura il nome di Roberto Inglese tra i precettati dell’allenatore Roberto D’Aversa. Portieri: Colombi, Radu, Sepe.Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella.Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati, Siligardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

