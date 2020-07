“Contro l’ideologia laicista”. Venerdì in edicola il nuovo numero di Cultura Identità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Venerdì 10 luglio sarà in edicola il nuovo numero di Cultura Identità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Titolo del numero è “Non c’è più religione” ed è dedicato alla difesa dei valori religiosi dell’Italia e dell’Europa, violentemente attaccati dall’ideologia laicista promossa dal sistema mediatico del politicamente corretto, e all’analisi dello “stato di salute” della Chiesa Cattolica. Molti, come sempre, gli interventi prestigiosi, a cominciare da quello del cardinale Camillo Ruini che nell’intervista concessa a Claudia Passa e Alessandro Sansoni invita a riportare al centro del dibattito pubblico la “questione ... Leggi su ilprimatonazionale

