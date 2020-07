Conte “Recovery Fund entro luglio, Italia e Spagna ancora più unite” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'Europa deve agire subito e unita, deve tornare ad essere competitiva. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per finalizzare il pacchetto di risposte già entro la fine del mese. Non possiamo permetterci di rinviare, questo è un fattore chiave per valutare la tempestività della risposta”. Lo ha detto, il premier Giuseppe Conte, in occasione dell'incontro con il premier spagnolo Pedro Sànchez a Madrid. Sul recovery Fund posizione condivisa del primo ministro spagnolo che ha parlato di luglio come “il mese dell'accordo” e di una risposta alla crisi che deve essere necessariamente europea. “Abbiamo condiviso da subito la necessità di una reazione forte, non possiamo permetterci di indugiare – ha avvertito Conte ... Leggi su liberoquotidiano

