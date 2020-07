Conte invita il centrodestra domani a Palazzo Chigi. Ma Salvini e Meloni rispondono così (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – “E’ infine arrivato l’invito di Conte a incontrarci per giovedì pomeriggio. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d’Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra“. Così su Facebook, Giorgia Meloni annuncia che ora esiste anche una data per l’incontro con il premier. “Ma, come ho detto, non intendo andare a perdere tempo“, si legge nel post. Certo, a sentire Matteo Salvini, è difficile che domani il centrodestra andrà compatto a Palazzo Chigi. Il leader della Lega infatti commenta così l’invito: “domani ho altri impegni, Conte è un chiacchierone“. Salvini: “Non vado da nessuno fino a che questo chiacchierone non paga la cassa ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : ????BOCCIATO l’emendamento della Lega per rinviare i saldi e acconti Irpef/Ires. Avremmo aiutato milioni di italian… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte? Se ci invita andremo a Palazzo Chigi a proporre per la terza volta le idee della Lega. #StaseraItalia - fattoquotidiano : Centrodestra in piazza, Meloni: “Se Conte ci invita, noi siamo disponibili. Ma non andiamo a prendere il tè con i p… - andrelettrico : RT @51inif: Conte lo invita a Palazzo Chigi ma Salvini lo zittisce: 'Prima paga la Cig' ?@GiuseppeConteIT? PAGA CONTE PAGA - Game2Late : RT @Game2Late: Sempre affascannte questa cosa dei media italiani: la #DeMicheli del #PD lavora per #Benetton? colpa del #M5S; #Crimi si opp… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte invita Conte invita il Centrodestra domani a Palazzo Chigi, Salvini rifiuta: «Non vado, ho altri impegni» Leggo.it Alfonso Celotto: "Non c’è riuscito Mussolini a sburocratizzare, figuriamoci Conte"

“Se non c’è riuscito Mussolini a sburocratizzare, figuriamoci se ci riesce Conte”. Il costituzionalista Alfonso ... modifiche in materia di danno erariale e abuso d’ufficio, per invitare al coraggio ...

Governo: Meloni, arrivato invito Conte per incontro domani pomeriggio

Andro' se sara' scelta condivisa dal centrodestra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "E' infine arrivato l'invito di Conte a incontrarci per giovedi' pomeriggio. Come annunciato, andro' a ...

“Se non c’è riuscito Mussolini a sburocratizzare, figuriamoci se ci riesce Conte”. Il costituzionalista Alfonso ... modifiche in materia di danno erariale e abuso d’ufficio, per invitare al coraggio ...Andro' se sara' scelta condivisa dal centrodestra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "E' infine arrivato l'invito di Conte a incontrarci per giovedi' pomeriggio. Come annunciato, andro' a ...