Conte e Casaleggio si accordano: il Pd si preoccupa, il centrodestra si spacca (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – Un vero e proprio gioco delle parti, tra il premier Giuseppe Conte e Davide Casaleggio ricevuto ieri a Palazzo Chigi per un faccia a faccia durato più di due ore. Almeno a sentire quanto riferisce una fonte interna del M5S: “Lascia stare questo o quel distinguo, non considerare i mugugni che arrivano dalla base… in questo momento contano davvero poco- spiega- ieri i due si sono accordati, Casaleggio è furbo, capisce che anche per la sua impresa è meglio collocarsi al Governo che all’opposizione, la crisi sarà dura e bisognerà trovare qualche affare, a partire dallo sviluppo del 5G. A noi dentro è arrivato questo messaggio: Di Battista non farà nessuna scissione, gli sarà dato un ruolo di rilievo nel direttorio come ad Appendino. Ora dal vertice partirà l’ordine di stringere sull’accordo col Pd alle prossime regionali, anche Beppe Grillo interverrà pubblicamente, su questa linea, a breve”. Leggi su dire

