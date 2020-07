Consorzio Chiaretto e Bardolino: terzo mandato per Franco Cristoforetti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Franco Cristoforetti è stato rieletto presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino per il terzo mandato consecutivo. La conferma è arrivata in occasione della riunione del consiglio d’amministrazione tenutosi martedì 7 luglio 2020. Nella carica di vicepresidenti sono stati confermati Agostino Rizzardi e Davide Ronca. Compongono il rinnovato consiglio Matteo Birolli, Ivan Castelletti, Piergiuseppe Crestani, Fulvio Benazzoli, Mario Boni, Roberta Bricolo, Fabio Dei Micheli, Alberto Marchisio, Giannantonio Marconi, Mattia Piccoli, Luca Sartori e Fausto Zeni. Fanno parte del Collegio sindacale Marco Ruffato, Lucio Salier e Lorenzo Mario Sartori, oltre a Nicola Bonfante e Massimo Brutti, che hanno ruolo di supplenti. “I prossimi tre anni – spiega Cristoforetti – vedranno concretizzarsi l’enorme impegno che la nostra ... Leggi su winemag

wine_mag : Consorzio #Chiaretto e #Bardolino: terzo mandato per Franco Cristoforetti - GFrancoManfredi : RT @Bereilvino: #Chiaretto in Cantina: weekend in vigna sul #lagodiGarda: Tornano gli appuntamenti in cantina con il vino rosa del #lagodiG… - Bereilvino : #Chiaretto in Cantina: weekend in vigna sul #lagodiGarda: Tornano gli appuntamenti in cantina con il vino rosa del… - AgrariaOrg : CHIARETTO IN CANTINA: WEEKEND IN VIGNA SUL LAGO DI GARDA... -

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio Chiaretto Franco Cristoforetti rieletto a guida consorzio Chiaretto Yahoo Finanza Franco Cristoforetti rieletto a guida consorzio Chiaretto

Roma, 8 lug. (askanews) – Franco Cristoforetti è stato rieletto Presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. Nella carica di vicepresidenti sono stati confermati Agostino Rizzardi ...

Torna il weekend in vigna con il Chiaretto sul lago di Garda

Roma, 1 lug. (askanews) - Tornano gli appuntamenti in cantina con il vino rosa del lago di Garda. Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 venti aziende produttrici del Consorzio di Tutela del Chiaretto e de ...

Roma, 8 lug. (askanews) – Franco Cristoforetti è stato rieletto Presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. Nella carica di vicepresidenti sono stati confermati Agostino Rizzardi ...Roma, 1 lug. (askanews) - Tornano gli appuntamenti in cantina con il vino rosa del lago di Garda. Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 venti aziende produttrici del Consorzio di Tutela del Chiaretto e de ...