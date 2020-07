Con il Dl Semplificazioni prende forma il Piano Shock di Italia Viva (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono voluti mesi, durante i quali Italia Viva e Matteo Renzi hanno subito attacchi, sarcasmo e polemiche anche dagli alleati di governo, ma alla fine l’embrione del Piano Shock, che proponiamo da febbraio per sbloccare cantieri e infrastrutture, ha visto la luce. Il Dl Semplificazioni non è esattamente quello che chiedevamo, ma rappresenta comunque un passo in avanti davvero importante, ottenuto anche grazie alla tenacia della nostra collega Raffaella Paita, che ha partecipato alle riunioni preparatorie del testo andato in Consiglio dei ministri. Aspettiamo di avere il testo definitivo, prepariamoci a migliorarlo in Parlamento anche con i suggerimenti che arrivano dai sindaci e dagli imprenditori, però è un fatto che il Governo in questi mesi, anche grazie al pressing di Italia Viva, abbia cambiato radicalmente posizione ed abbia finalmente imboccato ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” è l’ennesima bufala… - Ettore_Rosato : Poco più di 3 ore per raggiungere in treno Venezia da Roma, 2 per Venezia a #Trieste.Oggi il progetto per velocizza… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso Bangladesh. Decreto Rilancio ne… - trimpa48 : RT @jacopo_iacoboni: “Il decreto semplificazioni di Conte e un sacco di altre novità freschissime” Vi prego, ditemi quello che pensate dav… - UnioneSarda : #Sardegna - Metano nell'Isola, con il Dl Semplificazioni prezzo uniformato al resto d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Con Semplificazioni Metano: con dl Semplificazioni prezzo uniformato in Sardegna Agenzia ANSA La Due Mari dentro al decreto Semplificazioni. In arrivo il commissario per terminarla

Anche la Due Mari tra le 130 grandi opere del decreto Semplificazione, approvato questa notte dal Governo. Si tratta di una delle cinque opere toscane per cui verrà nominato un commissario per semplif ...

Dl semplificazioni, parla il sottosegretario all’Interno Achille Variati

Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Achille Variati (PD) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Mor ...

Anche la Due Mari tra le 130 grandi opere del decreto Semplificazione, approvato questa notte dal Governo. Si tratta di una delle cinque opere toscane per cui verrà nominato un commissario per semplif ...Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Achille Variati (PD) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Mor ...