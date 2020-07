Come sorelle: trama, personaggi e curiosità della nuova soap turca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come sorelle è una soap opera turca che andrà in onda oggi alle 21,10 su Canale 5. La serie è di 8 episodi da 120 minuti ciascuna. Il titolo originale è Sevgili Geçmi?. La serie Tv è andata in onda la prima volta dal 25 ottobre al 13 dicembre 2019 su Star Tv. Oggi, 8 luglio 2020, inizia la trasmissione in Italia. Come sorelle: trailer, trama e curiosità Come sorelle è una soap opera ambientata e girata a Smirne, in Turchia. La storia ha per protagoniste tre sorelle molto diverse tra loro: Ipek Gencer;Deren Kutlu;Cilem Akan.Le tre sorelle non si conoscono tra loro, ma una lettera anonima informa loro ... Leggi su nonsolo.tv

