Come sorelle: trama, cast e anticipazioni. Quante puntate sono (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come sorelle: trama, cast e anticipazioni. Quante puntate sono L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’approdo in Italia dell’avvincente Come sorelle. La telenovela turca, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta da Aydin Bulut e Osman Kaya, registi noti per aver lavorato dietro la macchina da presa in alcune fiction di forte richiamo. La serie tv, il cui titolo originale è Sevgili Geçmiş, Sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico con intrighi, scioccanti scoperte, travolgenti storie d’amore e inaspettati colpi di scena. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Come sorelle!Segui Termometro Politico su Google News Come sorelle: trama e anticipazioni. Quante puntate sono La fiction turca, composta da otto puntate di centoventi minuti l’uno, segue ... Leggi su termometropolitico

SocialArtistOF : #ComeSorelle La nuova serie, in onda da oggi su Canale 5. - redazionetvsoap : Amate #DayDreamer? Da #stasera #Canale5 vi propone #COMESORELLE, una nuova #fiction turca! Ecco #trama e… - zazoomblog : Come sorelle serie tv da giovedì 8 luglio su Canale 5 - #sorelle #serie #giovedì #luglio - mediterranew : “Come sorelle” su Canale 5 da mercoledì 8 luglio... - SMSNEWSOFFICIAL : MERCOLEDÌ 8 LUGLIO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 DEBUTTA LA NUOVA SERIE «COME SORELLE» -