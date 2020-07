Come Sorelle: segreti, bugie e un omicidio da nascondere nella nuova fiction turca di Canale 5 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ipek, Azra e Deren - Come Sorelle Un indissolubile e mai vissuto legame di sangue è al centro di Come Sorelle, la nuova fiction turca in otto puntate in onda da stasera in prima serata su Canale 5. Trasmessa su Star Tv lo scorso anno, Sevgili Geçmiş (“La nostra cara storia”) è stata prodotta dallo stesso team di Cherry Season – La Stagione del Cuore e di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ed è incentrata sulla figura di İpek Gencer (Sevda Erginci), la quale scoprirà di avere due Sorelle alla vigilia del suo matrimonio con il dispotico e violento Tekin Malik (Yurdaer Okur). Desiderosa di conoscere le parenti, la ragazza si metterà in contatto con loro, escamotage che darà il via ad una serie di eventi drammatici e dall’epilogo imprevedibile. Come Sorelle: trama e anticipazioni Qualche ... Leggi su davidemaggio

telesimo : RT @Mattiabuonocore: La nuova fiction turca di Canale 5 si chiama Come Sorelle e parla di sorelle che si ritrovano. Ma allora perché “come… - valelongatoo : RT @valelongatoo: 2 anime,un solo cuore Le sorelle Carta sono la dolcezza infinita,cioè che significa volere bene incondizionatamente ad un… - IlSegretoTvSoap : Come sorelle, anticipazioni seconda puntata mercoledì 15 luglio: Cahide esce dal carcere - Gio79803890 : @Skery_Movie @bdu_tv In bocca al lupo oggi per la serie #sorelle Direttore Un altra serie che arriva dalla Turchia… - Hellentin : RT @Mattiabuonocore: La nuova fiction turca di Canale 5 si chiama Come Sorelle e parla di sorelle che si ritrovano. Ma allora perché “come… -