Come sorelle, nuova serie di Canale 5 da stasera. Quante puntate? Anticipazioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come sorelle, la nuova fiction turca di Canale 5 in otto puntate Il binomio Mediaset – Turchia è ormai inscindibile. Negli ultimi anni, le serie turche sono diventate un appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Canale 5, un vero e proprio asso televisivo che ha convinto i vertici del Biscione a puntare sempre di più su questo fenomeno globale.Leggi anche: Daydreamer Anticipazioni: OSMAN si dichiara a LEYLA ma…Dopo il successo della pioniera Cherry Season, seguita da Bitter Sweet- Ingredienti d’amore e dall’ultima arrivata Daydreamer – Le ali del sogno (in particolare quest’ultima vede crescere i suoi ascolti puntata dopo puntata), c’è una nuova sorpresa per il suo fedele pubblico. Eh sì. A partire da stasera (mercoledì 8 luglio), in prima serata su Canale 5, gli spettatori potranno immergersi nelle ... Leggi su tvsoap

QuiMediaset_it : Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - redazionetvsoap : Amate #DayDreamer? Da #stasera #Canale5 vi propone #COMESORELLE, una nuova #fiction turca! Ecco #trama e… - zazoomblog : Come sorelle serie tv da giovedì 8 luglio su Canale 5 - #sorelle #serie #giovedì #luglio - mediterranew : “Come sorelle” su Canale 5 da mercoledì 8 luglio... - SMSNEWSOFFICIAL : MERCOLEDÌ 8 LUGLIO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 DEBUTTA LA NUOVA SERIE «COME SORELLE» -