Come sorelle, da stasera su Canale 5 la nuova fiction turca: la trama (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si chiama Come sorelle ed è la nuova fiction turca in onda da stasera su Canale 5 per 8 puntate, all'insegna di misteri, menzogne e un omicidio: la trama. Parte stasera su Canale 5, alle 21:40, Come sorelle, la nuova fiction turca che arriva in Italia in prima visione assoluta e che farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con le sue 8 puntate. Uno dei fiori all'occhiello di Star TV (la prima emittente privata turca) realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori del Paese, gli stessi nomi dietro al successo di Bitter Sweet, una soap che gli ... Leggi su movieplayer

