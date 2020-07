Come sorelle arriva su Canale 5: tutto quello che vedremo nella serie tv turca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vi avevamo detto che Mediaset questa estate avrebbe puntato ancora sulla serialità turca. In realtà latitano ancora molte serie che erano state annunciate ( ci saranno oppure non ci saranno? Questo resta un grande giallo). Sicuramente ci sarà Come sorelle, che era stata annunciata qualche tempo fa, anche se con un titolo diverso; si pensava che in Italia sarebbe arrivata con il titolo inglese SisterHood ( una sorta di richiamo alla famosa Parethood, tra l’altro). La serie però cambia nome e visto che le tre protagoniste sono appunto tre sorelle, ecco che il titolo diventa Come sorelle. La serie turca, che arriva in Italia dopo il grande successo delle ... Leggi su ultimenotizieflash

littlemixftlodo : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - feritaslan89 : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - Cinzy08_ : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - seckozdmritalia : Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per… - zazoomblog : Come Sorelle: Trama Cast e Anticipazioni della nuova Serie Turca da stasera su Canale5 - #Sorelle: #Trama… -