Cinema in lutto, l’attore stroncato da un infarto. Celebri i suoi ruoli da cattivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) lutto nel mondo del Cinema e della Televisione. Tilo Prückner, conosciuto per aver vestito i panni di personaggi scontrosi e irritanti sul piccolo e grande schermo, è morto a Berlino all’età di 79 anni. L’attore è morto in seguito a un problema di insufficienza cardiaca. Era nato ad Augusta il 26 ottobre 1940. L’attore è ricordato soprattutto per aver interpretato il mitico Maghetto ne “La Storia Infinita” di Wolfgang Petersen, classico fantasy intramontabile del 1984 (basato sui libri di Michael Ende) che ha accompagnato più di una generazione. “Quando mi vedo sullo schermo mi chiedo chi è quel Matusalemme?”, aveva detto l’attore in una recente intervista commentando l’avanzare degli anni. Quando non stava sul set, Tilo amava godersi le piccole cose. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

Lutto nel cinema, morto l'attore Nick Cordero: gli era stata amputata una gamba per il Covid

Prosegue, giovedì 9 luglio, alle ore 21.15, la rassegna estiva promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma – settore Casa della Musica -con la serata dal titolo Bertolucci - Pasolini.

Ennio Morricone: addio al maestro, funerali privati

Grave lutto nel mondo dello spettacolo per la morte del compositore Ennio Morricone. Il maestro aveva 91 e se ne è andato per le conseguenze riportate in seguito ad una brutta caduta ma in grande stil ...

