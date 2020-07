Cinema, 50 film in concorso per ricominciare a sognare Giffoni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Saranno 33 (14 lungometraggi e 19 cortometraggi) le opere in gara durante il primo periodo, in programma dal 18 al 22 agosto e riservata a 200 jurors della sezione Generator +16 (dai 16 ai 17 anni) e 105 ragazzi della categoria Generator +18 (dai 18 anni in su). Quattordici (sette lungometraggi e altrettanti cortometraggi) i titoli previsti nella seconda tranche del festival, che si terrà dal 25 al 29 agosto alla presenza di 305 jurors della sezione Generator +13 (dai 13 ai 15 anni). Quest’anno, infatti, #Giffoni50 si fa in quattro, dando vita ad una geometria creativa del tutto nuova ed estesa nel tempo. Un modello che non poteva essere solo virtuale ma, nel completo rispetto dei protocolli anti-covid, unisce ai ben 800 giovani coinvolti in presenza nelle prime due fasi circa 1000 giffoners protagonisti grazie ai 40 hub italiani e 18 internazionali. ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Cinema film Il cinema torna in sala: ecco i film in uscita Panorama Sarà “Tolo Tolo” un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi ad aprire le serate

(AGR) Ostia, c’è grande attesa sul litorale romano per l’apertura del “Drive In Cinema Paolo Ferrari”, posticipata di alcuni giorni per consentire il completamento degli allestimenti e prevista per gi ...

Sorrentino girerà un film a Napoli per Netflix: "Torno a casa, sono emozionato"

Paolo Sorrentino torna a girare a Napoli a venti anni esatti dall'ultimo film in terra partenopea. Sarà visibile sui canali di Netflix. Una gran bella notizia per il cinema italiano ed internazionale, ...

