Chiude l’Hotel Michelangelo di Milano: in tre mesi accolte 500 persone per la quarantena. Storia di Ericka: “La vista mi teneva in vita” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Hotel Michelangelo di Milano, conosciuto ormai come il Covid Hotel, Chiude ufficialmente. Dopo l’apertura del 30 marzo, con l’obiettivo di ospitare persone positive dimesse dagli ospedali così da limitare i contagi in famiglia, sono passati circa cento giorni e sono stati curati e assistite più di cinquecento persone. Tra loro anche Ericka, che ha vissuto reclusa più di settanta giorni: “Quando mi hanno dimessa dall’ospedale mi hanno proposto questa soluzione: abitando da sola, con la casa ancora da sistemare e non essendo autosufficiente ho accettato. Pensavo di doverci rimanere solo qualche giorno e invece i giorni, alla fine, sono diventati settanta”. Questa l’inizio della Storia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Chiude l’Hotel Michelangelo di Milano: in tre mesi accolte 500 persone per la quarantena. Storia di Ericka: “La vi… - TrevisoVerdi : RT @Gazzettino: Effetto Covid, chiude l'hotel Ca' del Galletto: doccia gelata per nove lavoratori - Gazzettino : Effetto Covid, chiude l'hotel Ca' del Galletto: doccia gelata per nove lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude l’Hotel Bulgari, il sogno per Roma: «Faremo l’hotel più bello della città» Corriere della Sera