Chicago Fire | stasera in tv | tutte le anticipazioni | episodi

Torna questa sera su Italia 1 in prima serata l'appuntamento con Chicago Fire, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse. anticipazioni Chicago Fire: ecco gli episodi in onda questa sera Nel primo episodio dal titolo 'Inganni' un papà sta guidando il suo Suv e a bordo c'è anche il figlio Mason. L'auto precipita, ma la Caserma 51 salva entrambi. La madre del piccolo accusa il marito di tentato omicidio-suicidio, ma Severide scopre che l'uomo ha detto la verità: ha sterzato all'improvviso ed è precipitato dal cavalcavia perché sulla strada era comparso un cerco. Il comandante sceglierà Herrmann come nuovo tenente della caserma. Nell'episodio 'Nessuna carità' la moglie di un ...

Nel primo episodio dal titolo ‘Inganni’ un papà sta guidando il suo Suv e a bordo c’è anche il figlio Mason. L’auto precipita, ma la Caserma 51 salva entrambi. La madre del piccolo accusa il marito di ...

Chicago Fire 7 dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata alla serie. Inoltre è possibile guardare ...

