"Chiamò i soccorsi? Parole vergognose": omicidio Vannini, la rabbia della madre contro il figlio di Ciontoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Parole vergognose", così Marina e Valerio Vannini, madre e padre di Marco ucciso a Ladispoli (Roma) tra il 17 e il 18 maggio 2015, hanno definito le dichiarazioni spontanee rese da Federico Ciotoli nel corso della prima udienza del processo bis in corte d'assise d'Appello a Roma per l'omicidio del 20enne. "Neanche una parola per Marco". Federico Ciontoli nelle dichiarazioni spontanee ha sostenuto che, anche quando ha capito che a ferire il 20enne, era stato un proiettile esploso accidentalmente, era certo che il Vannini fosse stato colpito a un braccio. "Che Marco potesse morire", ha detto Federico Ciontoli - non è entrato nella mia testa fino a quando mio padre uscì dalla stanza ... Leggi su liberoquotidiano

bryanchiam1 : @ChelseaFC Chiam 7 - floreuss : Innanzitutto io sn io e non le xsone che conosci. E non mi chiamo anon di gatto curioso. Ok non sai come mi chiam…… - luciano69726664 : 'Così il giudice Esposito mi chiamò per l'intervista subito dopo la sentenza' - - MenteMetaforica : @1926_NA_ Si m chiam nat vot Nunziatin abbusc però! - hoIynch : endou in quell'episodio di og dove va a casa di kidou per la prima volta: mi dispiace fra.. kidou: com come mi hai chiam -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamò soccorsi Area nord, telemedicina, oltre 800 chiamate ai pazienti e l’Endocrinologia scova legami tra grafia e tiroide La Gazzetta di Modena "Così il giudice Esposito mi chiamò per l'intervista subito dopo la sentenza"

È stato il primo inciampo di quella sentenza che in questi giorni è tornata a far discutere. L'intervista concessa dal giudice Antonio Esposito ad Antonio Manzo, allora giornalista del Mattino, nella ...

Impresa edile “Ciftci”, qualità e garanzia da oltre 20 anni / Chiama Subito il 329.0404321 per un Preventivo Gratuito

Oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’edilizia. L’impresa edile “Ciftci” è sinonimo di garanzia e qualità riconosciuta nel settore. Abilitata all’esecuzione dei lavori pubblici, la ditta Ciftci ...

È stato il primo inciampo di quella sentenza che in questi giorni è tornata a far discutere. L'intervista concessa dal giudice Antonio Esposito ad Antonio Manzo, allora giornalista del Mattino, nella ...Oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’edilizia. L’impresa edile “Ciftci” è sinonimo di garanzia e qualità riconosciuta nel settore. Abilitata all’esecuzione dei lavori pubblici, la ditta Ciftci ...