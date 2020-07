Chi era la pittrice Artemisia Gentileschi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della pittura, 1638-39Oggi, nella giornata dell’8 luglio 2020, Google dedica il proprio doodle a Artemisia Gentileschi, nel 427esimo anniversario della sua nascita. La pittrice, forse una delle più note fra le artiste italiane prima del Novecento e sicuramente una delle poche donne che i manuali di storia dell’arte si ricordano di citare, era nata infatti l’8 luglio 1593 a Roma. Figlia di Orazio Gentileschi, pittore pisano di stampo manierista che però si era trasferito a Roma assorbendo in pieno l’influenza di Caravaggio, la giovane Artemisia si avvicinò fin da piccolissima alla pittura, in particolare dopo la morte della madre nel 1605. Filtrata attraverso le opere del padre, la ragazza assorbì ben presto la lezione del realismo caravaggesco a cui secondo alcuni affiancò la ... Leggi su wired

