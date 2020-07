Chi è Valtteri Bottas, il pilota finlandese della Mercedes (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chi è Valtteri Bottas, il pilota finlandese della Mercedes che sogna di vincere il Mondiale. ROMA – Dal 2017 alla guida di una delle Mercedes c’è Valtteri Bottas, pilota finlandese che ha il sogno di vincere il Mondiale, come hanno già fatto i connazionali Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen. Non sarà semplice raggiungere questo obiettivo vista la presenza in squadra di Lewis Hamilton, ma il numero 77 cercherà di fare tutto quello che è possibile per conquistare il titolo. Chi è Valtteri Bottas, la carriera del pilota finlandese Nato il 28 agosto 1989 (Vergine) a Nastola, in Finlandia, Valtteri Viktor Bottas ha iniziato a correre sin da giovani nei vari campionati finlandesi prima di approdare nel 2007 nella gara britannica della Formula Renault 2.0 Winter Series. Risultati importanti ottenuti nelle competizioni minori ... Leggi su newsmondo

