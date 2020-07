Centrodestra pronto a incontrare Conte la prossima settimana (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Centrodestra è pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte la settimana prossima. E' quanto si apprende da fonti del Centrodestra. Per lo schieramento, infatti, l'ipotesi di organizzare il confronto già domani “non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi. I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che sarà la base per il confronto con l'opposizione. Il Centrodestra – osservano le fonti – conferma la ferma volontà di illustrare al ... Leggi su iltempo

