CDS – “Pazzo Scudetto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: “Pazzo Scudetto“, la Lazio cade a Lecce, la Juventus subisce la remuntada Milan. Impresa rossonera: Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie, Rafael Leao e Ante Rebic ribaltano il vantaggio di Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, ma Filippo Inzaghi non ne approfitta e resta a 7 punti di distacco. In taglio basso spazio al Napoli: “Napoli in casa Genoa, Ringhio guarda avanti”. Non solo Diego Demme out col Genoa per squalifica: questa sera a Marassi potrebbe partire dalla panchina anche Piotr Zielinski. Il motivo sta nel rischio della squalifica. Domenica c’è il Milan al San Paolo, scontro diretto, e il centrocampista polacco è diffidato, per questo motivo Gennaro Gattuso starebbe pensando di sostituirlo con Eljif Elmas per evitargli un’ammonizione che potrebbe essere decisiva per il ... Leggi su calciomercato.napoli

