Caterina Balivo, la famiglia si allarga. Il lieto annuncio ai follower: “Benvenuto…” [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Caterina Balivo fa un dolce annuncio su Instagram Qualche giorno fa Caterina Balivo ha fatto preoccupare i suoi follower con delle Stories che ha condiviso su Instagram. Filmati realizzati in Toscana dove si trova in vacanza con la sua famiglia. Nel video in questione si vede un temporale e il figlio Guido Alberto che grida di aver visto un serpente in giardino. Affermazione che ha spaventato la stessa conduttrice Rai e il marito. Ora invece, la professionista napoletana ha voluto fare un dolce annuncio a tutti coloro che la seguono sul social network. In poche parole nella loro famiglia è arrivato un nuovo componente mostrando a loro di chi si tratta. In famiglia arriva Ermes, un tenero gattino Come accennato prima, Caterina Balivo ha fatto un annuncio sul suo seguitissimo account Instagram. L FOTO in questione ritrae un nuovo membro della famiglia, e l’ex padrona di casa ... Leggi su kontrokultura

