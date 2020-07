Casoria, falliscono rapina e organizzano spedizione punitiva: quattro arresti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Casoria: i Carabinieri hanno arrestato quattro persone che dopo aver fallito una rapina avevano organizzato una spedizione punitiva contro le vittime. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casoria a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord connesse ad un tentativo di rapina, hanno dato esecuzione nella giornata odierna ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti accusati a vario titolo di tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali e minaccia. L’attività è stata avviata il 5 giugno, unitamente a personale della Stazione ... Leggi su 2anews

