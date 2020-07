Caso di ameba mangia cervello in Florida: è allerta sanitaria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli operatori sanitari in Florida, negli Stati Uniti, hanno dichiarato una sorta di stato di allerta dopo che una persona aveva contratto una rara forma di ameba mangia-cervello. Il Dipartimento della Salute della Florida (DOH) ha confermato che una persona nella contea di Hillsborough era stata infettata dalla Naegleria fowleri, contraendo un’infezione che di solito risulta essere fatale. Cos’è l’ameba mangia cervello? Il microscopico parassita monocellulare, amena mangia cervello, si trova in acqua dolce calda ed entra nel corpo umano attraverso il naso. Da lì, viaggia verso il cervello dove provoca un’infezione che di solito porta alla morte del soggetto interessato. Infatti, dei 143 casi confermati di malattia nel paese tra il 1962 e il 2016, solo quattro sono sopravvissuti. Le persone infette dall’ameba soffrono di sintomi come ... Leggi su kontrokultura

daniele_star_ : Con quell'ameba di Rugani tre gol presi. Ma è solo un caso eh... #MilanJuventus - greenstyleit : Ameba mangia cervello, nuovo caso in Florida - GisellaPagano : Ameba 'mangia cervello', un caso in Florida - JohnLiberty2000 : Ameba 'mangia cervello', un caso in Florida - SaluteLab : ?? In #Florida (#USA) è stato confermato il caso di un’ameba rara e distruttiva per il cervello. I dettagli ?? -