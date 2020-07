Caso camici in Lombardia, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg della società Aria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è da oggi formalmente indagato nell’inchiesta sulla fornitura di camici alla Regione. A riferirlo sono fonti investigative. Dini è accusato di turbativa d’asta così come un secondo indagato, Filippo Bongiovanni, dg della centrale acquisti della Regione (Aria). Oggi la Guardia di Finanza si è recata proprio nella sede di Aria a recuperare documentazione utile all’inchiesta e l’indagine è stata avviata dal procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli. Il 7 giugno era esploso il ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Lombardia, guardia di finanza in Regione sul caso dei camici forniti dalla società del cognato di Fontana. Acquisit… - HuffPostItalia : Caso camici in Lombardia, indagato il cognato di Fontana dopo l'inchiesta di Report - fattoquotidiano : FORNITURE DEL COGNATO DI FONTANA La Guardia di Finanza in Regione Lombardia [Leggi] - anna_volante : RT @enniogiannascol: Caso camici in Lombardia, indagato il cognato di Fontana dopo l'inchiesta di Report???? - TV7Benevento : Coronavirus: caso camici, Gdf in Regione Lombardia per acquisire documenti... -