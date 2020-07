Caso camici, 513 mila euro restituiti solo dopo le domande dei giornalisti: indagato il cognato di Fontana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono in corso le indagini di quello che ormai è diventato il Caso camici Lombardia. indagato Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato di Fontana. Insieme a lui è sotto indagine anche Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti di Regione Lombardia. La Procura di milano sta effettuando controlli nell’ambito del reato di turbativa d’asta. La questione vede al centro 513 mila euro di camici che – durante il periodo peggiore dell’emergenza in Lombardia – sono passati da fornitura a donazione in seguito alle domande dei giornalisti. LEGGI ANCHE >>> Fontana dice che per i ... Leggi su giornalettismo

