Carlo Calenda e Fedez contro il condacons. L’ex ministro posta un video, il cantante lo rilancia: “Quindi sembrerebbe che paghi le mazzette…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Emerge un quadro davvero inquietante”. È la conclusione a cui è giunto l’ex ministro del governo Renzi ora europarlamentare e leader del partito Azione, Carlo Calenda, in un video pubblicato su Twitter in cui solleva una serie di questioni ponendo delle domande all’associazione dei consumatori e al suo presidente, Carlo Rienzi, per chiedere conto dei presunti finanziamenti pubblici che il Codacons riceverebbe, dei suoi rapporti con Autostrade per l’Italia e Monte dei Paschi di Siena, e tanto altro. Non solo, l’ex ministro si è detto anche pronto a trasformare i suoi quesiti in un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli perché a suo dire ci sarebbero “molte zone d’ombra” nell’attività dell’associazione. La presa di posizione di Calenda ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - CarloCalenda : La presentazione a Palazzo Biscari ieri sera a Catania. Solo in Italia ti può capitare di presentare un libro su un… - InOndaLa7 : Carlo #Calenda: 'La foto di #Conte al Cinema America è raccapricciante, andrebbe messa vicino a quella con #Salvini… - ilfattovideo : Carlo Calenda e Fedez contro il condacons. L’ex ministro posta un video, il cantante lo rilancia: “Quindi sembrereb… - CasatiSilvano : @Codacons Se non avete nulla da temere, RISPONDETE ALLE DOMANDE DI CARLO CALENDA!!! L'ITALIA INTERA VI STA OSSERVANDO!! -