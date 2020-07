Carabinieri, recuperati sei angeli in marmo rubati 50 anni fa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha restituito alla Diocesi di Nola sei sculture in marmo raffiguranti angeli/putti attribuiti all’artista Domenico Antonio Vaccaro (XVIII Sec.). Oggi, 8 luglio, presso la Diocesi alla presenza di Monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola, il Maggiore Michelangelo Lobuono, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, ha restituito le sei sculture in marmo asportate fra il 1970 ed il 1999 dalla Chiesa di “Santa Maria del Plesco”, sita in Casamarciano (Napoli). Il Comando provinciale dell’Arma rende noto: “Le indagini relative al recupero dei beni sono state avviate il 13 settembre 2019 nell’ambito di un’attività preventiva finalizzata al contrasto della commercializzazione ... Leggi su ladenuncia

castell32082033 : RT @OIPAonlus: #Castagnole (TV). Rogo nella casa di un accumulatore seriale. Un #rottweiler, un #pastore tedesco e circa 30 #volatili recup… - IichiroJingu : RT @herman_nick_: Storie di pagine dipinte: in mostra a Palazzo Pitti quaranta codici miniati rubati e recuperati dai Carabinieri https://t… - HyperPixie_ : @TheRub14 Ovvio. Mentre aspettavamo i carabinieri li abbiamo recuperati dalla scena del crimine. - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: Due lupi avvelenati, in gravi condizioni di salute, sono stati segnalati e recuperati nel Vallone dell’Arma, in Valle St… - EcoLitoraleTv : Anzio intitolazione sala e mostra reperti recuperati dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri recuperati Operazione dei carabinieri: recuperati dipinti rubati a Pompei Lo Strillone Incidente sul ponte della Siracusa-Floridia, camion si ribalta, strada chiusa al traffico

Sono da chiarire le cause di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sul ponte Diddino, tra Floridia e Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion avrebbe ...

Giovani morti a Terni: la purple drank, lo spacciatore di buona famiglia e altre due morti nel sonno in due mesi

La droga dei trapper. Quello sciroppo per la tosse a base di codeina che si può comprare con una ricetta medica non ripetibile in farmacia e che si beve insieme alla sprite, ma a volte anche con il me ...

Sono da chiarire le cause di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sul ponte Diddino, tra Floridia e Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion avrebbe ...La droga dei trapper. Quello sciroppo per la tosse a base di codeina che si può comprare con una ricetta medica non ripetibile in farmacia e che si beve insieme alla sprite, ma a volte anche con il me ...