Carabiniere napoletano ucciso, Elder rivela: “Pestato dopo l’arresto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Mi hanno buttato a terra, mi hanno dato calci, pugni, mi sono saliti sopra, mi hanno sputato addosso”. Parole che Finnegan Lee Elder riferisce al padre e al suo avvocato durante un colloquio nel carcere di Regina Coeli avvenuto il 2 agosto scorso, una settimana dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, in servizio a Roma ma originario di Somma Vesuviana, nel napoletano. Le intercettazioni sono state tradotte dall’inglese e oggetto di perizia nel corso del processo che si sta svolgendo in Corte d’Assise nella capitale. dopo l’arresto “mi hanno menato di brutto alla stazione e mi hanno detto che mi avrebbero dato quarant’anni se non gli davo la password del mio telefono” racconta ... Leggi su anteprima24

