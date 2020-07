Capuano saluta Avellino: “Sono arrivato odiato e vado via amato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Grazie a voi tutti. Grazie per tutto quello che mi avete mostrato in questi mesi. Non nascondo che mi sono vergognato quando i miei figli mi hanno visto piangere. Purtroppo i sentimenti non si trattengono sono un misto di delusione e di soddisfazione. La delusione per quello che ho fatto per questa maglia i sacrifici ma sopratutto il rispetto che le ho fatto portare su tutti i campi. Le lacrime nel leggere tutte le parole belle nei miei confronti. Tutti i miei sacrifici oggi però hanno avuto un senso. Oggi ho stravinto il mio campionato sono arrivato odiato e vado via amato. Dopo 20 anni coronavo un sogno quello di allenare l’Avellino. Io orgoglioso di esserlo stato, fiero di non essermi mai piegato, illimitatamente dignitoso di avervi fatto rispettare. Vi amo forza lupi”. E’ il messaggio di Ezio Capuano ... Leggi su anteprima24

Il fiordo respira in silenzio (di Vincenzo Capuano)

C’è un’ora incantata per questo luogo perduto nel Mediterraneo. Quando non è più giorno e non è ancora notte, il tempo si muove lentamente, con il fiato sospeso. Un gioco di riflessi invita a smarrire ...

Sopralluogo dell'assessore Verna per la verifica degli intralci al passaggio di pompieri e ambulanze. Corso San Giorgio resterà chiuso al transito, presto il Pilomat in via Capuani Fondazione Tercas: ...

