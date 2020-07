Candy | Elisabeth Moss nel ruolo di una assassina nella nuova serie tv (Di mercoledì 8 luglio 2020) Elisabeth Moss sarà la protagonista di una miniserie televisiva, intitolata provvisoriamente Candy, basata sulla vera storia dell’assassina texana Candy Montgomery. Ad occuparsi del progetto lo stesso team che ha lavorato al drama The Act. Candy Montgomery, una moglie e madre che dall’esterno sembrava avere una vita perfetta, almeno fino al giorno in cui non venne … L'articolo Candy Elisabeth Moss nel ruolo di una assassina nella nuova serie tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TelefilmSpoiler : Elisabeth Moss sarà protagonista di una nuova serie limitata: CANDY - dituttounpop : Elisabeth Moss sarà la protagonista di #Candy una miniserie tratta dalla storia vera di una casalinga del Texas che… - zazoomblog : Candy Elisabeth Moss protagonista di una miniserie evento prodotta da UCP - #Candy #Elisabeth #protagonista - Screenweek : #ElisabethMoss sarà una killer nella serie true crime #Candy La star di The Handmaid's Tale e L'uomo invisibile nei… - badtasteit : #ElisabethMoss sarà la killer Candy Montgomery in una nuova miniserie -