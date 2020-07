Campania, De Luca punta al miracolo economico: “Daremo lavoro a un’intera generazione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ormai Vincenzo De Luca ci ha preso gusto. Scoperti l’uso e l’importanza dei social durante il lock-down, il governatore della Regione Campania trascorre molto del proprio tempo in diretta sui propri profili. In attesa dell’appuntamento ormai abituale del venerdì, oggi il presidente è intervenuto a un webinar di Acca Software, rilasciando importanti dichiarazioni per il futuro della Regione. “Vogliamo che la Campania diventi l’area di un nuovo miracolo economico, guardo alla Baviera, all’Île-de-France, alla Catalogna di qualche anno fa, puntiamo a creare un boom economico nei prossimi anni in Regione Campania”, ha promesso De Luca, ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Pericoloso rilassamento generale' - VincenzoDeLuca : ++ 'INGRESSI IN ITALIA DEL TUTTO INCONTROLLATI IN QUESTE CONDIZIONI NON ARRIVEREMO NEANCHE A SETTEMBRE' ++ Leggi… - matteosalvinimi : Qui Castel Volturno (Caserta). Noi abbiamo ben chiare le priorità per la Campania: lavoro, sicurezza, ambiente, sal… - rep_napoli : De Luca: 'Tamponi su chi entra in Campania dall'area extra Schengen e mascherine sui bus' [di DARIO DEL PORTO] [agg… - emergency_live : COVID-19 in #Campania. L’ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca che prorogava il lockdown nei 5… -