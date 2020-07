Camera di Commercio di Napoli, piano da 50 milioni per sostenere le imprese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un ‘piano strategico’ della Camera di Commercio di Napoli per sostenere le imprese: 50 milioni di euro messi in campo per far ripartire l’economia. “Contiamo di pubblicare i primi bandi entro la fine di luglio, poi i successivi entro l’11 settembre 2020 – ha detto il presidente dell’ente Ciro Fiola – Esorcizziamo la drammatica data del grave attentato negli USA che ha colpito tutto il mondo con un segnale di fiducia e ripartenza che parte da Napoli per le nostre 340mila imprese”. “Cadenzeremo le uscite dei bandi ogni tre giorni circa – ha spiegato – per non ingolfare il sistema, agevolare consulenti, associazioni e aziende affinché ogni impresa possa valutare ... Leggi su ildenaro

