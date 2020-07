Camera di Commercio, 50 milioni alle imprese: il plauso di Confesercenti Campania (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, esprime, a nome dell’associazione, «grande soddisfazione» per il piano strategico deliberato dalla Camera di Commercio che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per far ripartire l’economia. «Abbiamo il merito di aver chiesto per primi che la Camera di Commercio aprisse il proprio “fortino” per sostenere le aziende ad essa iscritte. Era il 13 marzo e lo invocammo in tempi non sospetti. Del contributo di 50 milioni, diviso per varie voci, Confesercenti Campania si ritiene molto soddisfatta ed elogia con un caloroso plauso questa decisione. Chiediamo ... Leggi su anteprima24

Agenparl : 50 MILIONI ALLE IMPRESE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, IL PLAUSO DI CONFESERCENTI CAMPANIA, SCHIAVO: «SOSTEGNO IMPORTAN… - news_forlicesen : Bilance utilizzate per la vendita, la Camera di Commercio chiarisce gli obblighi da rispettare - cdasrlgioia : RT @CameraOpen: Il #digitale e l’#eCommerce come strumenti per rilanciare il #business. Scopri come è semplice aprire un negozio online con… - comm_ecomafie : Emergenza #COVID19 ha portato a una diminuzione dei #rifiuti speciali di origine industriale. Giù anche i rifiuti u… - CCIAATERNI : In diretta la conferenza stampa sull’impatto sul territorio della riforma delle Camere di commercio Ie parole del P… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Commercio Camera Commercio Ravenna: - 2,3% per l'industria manifatturiera nel 1° trimestre 2020. Ma l'effetto Covid prosegue ravennanotizie.it Trasporti, Hub Milano al quarto posto in Europa

MILANO (ITALPRESS) – Trasporti, Milano al quarto posto in Europa secondo il Regional Logistics Index, al pari della Catalogna, dietro a Olanda con West Netherlands al primo, Francia con Ile de France ...

Camera di Commercio di Terni, la partita non è ancora chiusa. Flamini: “Necessario il sostegno concreto delle Istituzioni”

“La pronuncia della Corte Costituzionale è obiettivamente un duro colpo. La partita non è ancora chiusa, perché comunque è pendente il ricorso al Tar del Lazio contro la riforma, per salvare la Camera ...

MILANO (ITALPRESS) – Trasporti, Milano al quarto posto in Europa secondo il Regional Logistics Index, al pari della Catalogna, dietro a Olanda con West Netherlands al primo, Francia con Ile de France ...“La pronuncia della Corte Costituzionale è obiettivamente un duro colpo. La partita non è ancora chiusa, perché comunque è pendente il ricorso al Tar del Lazio contro la riforma, per salvare la Camera ...