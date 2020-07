Calendario Premier League 2019/2020: tutte le giornate del torneo inglese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Calendario della Premier League 2019/2020: date, composizione, risultati e classifiche delle 38 giornate del massimo campionato inglese Il Liverpool di Jurgen Klopp, dopo 30 anni, si è aggiudicato la Premier League 2019/2020, tornando Campione d’Inghilterra dopo 30 anni. I Reds, protagonisti di un entusiasmante prima parte di stagione, hanno tagliato il traguardo con 7 turni d’anticipo, dopo la ripresa del torneo al termine della lunga sospensione per l’emergenza Covid-19. Mai nessun’altra squadra c’era riuscita prima. Battuto 4-0 il Crystal Palace, il Liverpool ha potuto festeggiare già la sera di giovedì 25 giugno 2020, in seguito alla sconfitta del Manchester City di Pep Guardiola per 2-1 contro il Chelsea, visto il vantaggio abbondante di 26 lunghezze dai Citizens con soli 21 punti ancora in palio. Il nuovo campionato inglese ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Calendario Premier League 2019-2020: tutte le giornate del torneo inglese - #Calendario #Premier #League -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Premier Premier League, calendario e orari della 30^ giornata Sky Sport Premier League, i pronostici di mercoledì 8 luglio

Tempo di pronostici per la Premier League. Il campionato inglese mercoledì 8 luglio ha in calendario quattro partite, ecco i nostri pronostici. Ci avviamo ormai alla conclusione del torneo che ha ...

WTA Palermo, quasi un premier: Halep (?) e cinque Top 20 in tabellone

È stato a lungo sull’orlo della cancellazione, ma il WTA di Palermo ha concluso le sue traversie come meglio non poteva sperare. La caparbietà degli organizzatori siciliani (vedi QUI l’intervista a Ol ...

Tempo di pronostici per la Premier League. Il campionato inglese mercoledì 8 luglio ha in calendario quattro partite, ecco i nostri pronostici. Ci avviamo ormai alla conclusione del torneo che ha ...È stato a lungo sull’orlo della cancellazione, ma il WTA di Palermo ha concluso le sue traversie come meglio non poteva sperare. La caparbietà degli organizzatori siciliani (vedi QUI l’intervista a Ol ...