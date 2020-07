Calendario Liga 2019/2020: giornate, risultati e classifica del campionato spagnolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 17 agosto 2019 è partita la caccia al titolo detenuto dal Barcellona: Calendario Liga 2019/2020, le giornate del massimo campionato spagnolo La Liga 2019/2020 ha aperto i battenti nel 3° weekend di agosto, con le gare della prima giornata che si sono disputate fra sabato 17 e domenica 18. Calendario Liga 2019/2020: il programma del massimo campionato spagnolo è stato stilato giovedì 4 luglio, con la definizione delle 38 giornate e in un secondo tempo di anticipi e posticipi per ciascun turno. Il 12 marzo 2020, in seguito all’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, anche il Calcio spagnolo ha deciso di fermarsi, con le restanti giornate rinviate a data da destinarsi. Il Consiglio nazionale dello sport con una nota ufficiale ha poi stabilito la ripresa del massimo campionato spagnolo in data giovedì 11 giugno 2020 con il Derby ... Leggi su calcionews24

Mai come in queste “calde” giornate di luglio, l’utilizzo o meno del Video Assistent Free (VAR) è oggetto di recriminazioni e polemiche non solo in Italia ma an ...

Liga, i pronostici di martedì 7 luglio

La Liga non si ferma e riparte subito con la giornata numero 35. Sono due le partite in calendario martedì 7 luglio, ecco tutti i nostri pronostici. Non vince da tre partite il Celta Vigo, che ...

