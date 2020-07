Calciomercato Parma: vicino l’accordo con l’Atalanta per Traorè (Di mercoledì 8 luglio 2020) Calciomercato Parma: il club gialloblù è vicino all’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Amad Traorè Come riporta Gianluca Di Marzio il Parma è vicinissimo all’acquisto di Amad Traorè. L’attaccante ivoriano ha scelto il club crociato per giocare con più continuità e provare ad affermarsi in Italia. L’intesa tra Parma e Atalanta (detentrice del cartellino) è a un passo. Il 17enne ivoriano è pronto per una nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

